Precisan un plazo de cuándo Rusia presentará su innovadora vacuna contra el VIH

Todo el proceso del desarrollo de la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tomará un par de años, declaró Vladímir Gúschin, jefe del Departamento de Epidemiología del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

El director del organismo compartió detalles del proceso de la creación de la vacuna basada en la tecnología de ARN mensajero, que puede estimular una fuerte respuesta inmune para destruir células dañinas.

“Estamos creando inmunógenos, analizando cuáles de ellos podrán neutralizar la mayor variedad posible de variantes del virus. Posteriormente, en una segunda etapa, los probaremos en modelos animales complejos. Es decir, todo el proceso de desarrollo durará un par de años”, explicó. Además, dicha vacuna se fabricará mediante ingeniería genética.

El proceso es muy complicado debido a la alta variabilidad del VIH y el éxito de la futura vacuna dependerá de si el inmunógeno seleccionado podrá garantizar protección contra todas las variantes principales del VIH.

El año pasado, se anunció el inicio del desarrollo de la nueva tecnología en el centro. En ese entonces, el director del Centro Gamaleya, Alexánder Guíntsburg, informó que los especialistas ya habían aprendido a obtener antígenos capaces de desencadenar la producción de anticuerpos contra el VIH en animales. Según expertos, la creación de tal vacuna puede marcar un antes y un después en la lucha contra el virus y ayudar a reducir la prevalencia de la enfermedad no solamente en Rusia, sino en todo el mundo.