Ciencia

Trasplantan por primera vez un pulmón de cerdo a un humano

El trasplante se realizó a un hombre con muerte cerebral.

Por Redaccion Central
Un equipo de científicos chinos logró, por primera vez en la historia, trasplantar con éxito un pulmón de un cerdo a una persona con muerte cerebral, según los resultados del experimento publicados el lunes en la revista Nature Medicine.

Los investigadores del primer hospital afiliado de la Universidad Médica de Guangzhou realizaron el trasplante del órgano modificado genéticamente para evitar el rechazo a un hombre de 39 años que había sufrido una hemorragia cerebral.

No se registraron signos de rechazo inmediatos posterior al trasplante, pero al cabo de 24 horas, se empezó a acumular líquido en el pulmón, reseña el portal STAT. En días posteriores, el órgano trasplantado también fue atacado por anticuerpos, lo que provocó daños significativos. Al noveno día fue extraído por una petición de la familia del paciente.

Los científicos sostienen que su intervención “demuestra la viabilidad” de este tratamiento, no obstante, reconocen que todavía quedan “importantes desafíos” por resolver.

