Apple presenta el iPhone 17 ¿qué novedades trae?

La compañía tecnológica estadounidense Apple ha presentado este martes las últimas novedades de sus dispositivos electrónicos en medio de la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Apple presentó su último teléfono móvil, el iPhone 17, que, según promete la compañía, ofrece hasta 8 horas más de batería que su versión anterior y es compatible con Qi2 de 25 W para una carga inalámbrica más rápida.

El nuevo teléfono presenta un ultra gran angular de 48MP en su cámara trasera para ofrecer imágenes más nítidas. Mientras, la cámara delantera de 18 MP ofrece un campo de visión más amplio y cuenta con la función Center Stage, que permite mantener centrado al objeto en el cuadro de video, incluso en movimiento. Además, incluye un sensor cuadrado para fotos de alta resolución en cualquier orientación.

Paralelamente, se presentaron otras tres versiones del dispositivo móvil. Entre ellos el iPhone Air con un chip A19 Pro, que según afirma la compañía tiene la capacidad de procesamiento de un MacBook Pro. Además, incorpora el módem C1X de Apple, que es el doble de rápido que el módem C1 del iPhone 16e y consume menos energía.

Este último modelo de iPhone, es el más delgado hasta la fecha, con tan solo 5,6 mm de grosor. Además, cuenta con captura dual, lo que permite tomar fotos con la cámara selfie y la cámara trasera simultáneamente, función que está disponible en todos los modelos del iPhone 17.

Esta versión de iPhone tiene una sola cámara de 48 MP en la parte trasera, y ofrece un zoom 2X con calidad óptica. Su batería es más duradera que la de los iPhones anteriores y está disponible en cuatro colores blanco, dorado, negro y azul.

JUST IN: Apple $AAPL unveils the new iPhone air, the thinnest iPhone ever

Some say “game-changing,” others say “same phone, higher price.” Which side are you on? #iPhoneair pic.twitter.com/wEmSOdT7Bu — Ilias Gkegka (@ilias56110486) September 9, 2025

Mientras que el iPhone 17 Pro presenta un sistema de cámaras avanzado con una cámara frontal de 18 MP y un conjunto trasero formado por tres sensores de 48 MP: principal, teleobjetivo y ultra gran angular y un zoom óptico de 8X.

Tanto esta versión como el iPhone 17 Pro Max tendrán su carcasa de aluminio y estarán disponibles con tres colores: gris, naranja y azul.

The new clear cases for the iPhone 17 Pro pic.twitter.com/iaAazYqnHA — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

En el acto de presentación, la compañía mostró los auriculares AirPods Pro 3, con funciones de próxima generación y un escenario sonoro más amplio gracias a la actualización de Cancelación Activa de Ruido (ANC).

Una de las funciones más novedosas de estos auriculares será la posibilidad de traducción en vivo y funciones para monitorear entrenamientos físicos con detección de frecuencia cardiaca.

Las reservas para estos nuevos dispositivos empiezan el viernes y estarán disponibles desde el 19 de septiembre.

Estas novedades tecnológicas llegan tras una serie de aranceles impuestos por la Administración Trump que ha insistido en que los iPhone se fabriquen en EE.UU. en lugar de en el extranjero. Sin embargo, se espera que los nuevos teléfonos inteligentes sigan fabricándose en los centros de producción de Apple en China y la India.