El polémico curso que ofrecerá la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el reggaetón y Bad Bunny

El objetivo es explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaetón y sus raíces en Puerto Rico, así como el fenómeno social y cultural que representa Bad Bunny

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que impartirá un curso sobre reggaetón y Bad Bunny, lo cual ha generado diversas reacciones en las redes sociales, desde los que no comparten que sea un tema de interés hasta los que refieren que analizar fenómenos de masas es parte del campo de investigación de los estudios culturales.

Titulado ‘Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny’, el objetivo del curso, de acuerdo con la convocatoria de la UNAM, es explicar «desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaetón y sus raíces en Puerto Rico».

Cuestionan credibilidad de la UNAM

Como parte del temario se abordará también cómo el cantante «convenció a todo mundo de ser reggaetonero sin serlo, transformó el género y usa su influencia para promover un movimiento de resistencia frente a la colonización estadounidense que ha llevado a una migración sin precedentes».

Usuarios en redes sociales se han volcado a cuestionar la credibilidad de la UNAM, con comentarios como «está bien para quien le guste ese tipo de ritmo, pero no vale la pena un curso avalado por nuestra máxima y maravillosa casa de estudios».

Otro usuario escribió: «Ante los problemas sociales del país, la UNAM responde con un curso de reggaetón. El lema ‘Por mi raza hablará el espíritu’ ya le queda muy grande». Otro de los tuits al respecto reza: «Qué pena la UNAM fomentando la Anticultura».

Para los medios de comunicación q están haciendo el soberano ridículo con el tema del curso de la UNAM de Bad Bunny, se les informa que estudiar fenómenos de masas es parte del campo de investigación de los estudios culturales. Háganse un favor, lean un poco y suban el nivel. https://t.co/nfP8l2J4Z2 — Ingrid Urgelles (@ingrucha) December 10, 2022

Masculinidad a través del reggaetón

En respuesta, la impartidora del curso, Adriana Estévez, posteó: «Hablar de colonialismo estadounidense y la masculinidad a través del reggaetón y BB es algo que me da gusto hacer, porque me acerca a los jóvenes y me da material para hablar del racismo, clasismo y misoginia que hay contra la cultura que consumen». Asimismo, agradeció por «toda la publicidad gratuita al curso, que está abarrotado, ya no hay lugares».

Por otra parte nadie se doctora ni tiene una maestría con un curso intersemestral de tres sesiones en 10 horas, por lo que dicen que se está dando un posgrado en Bad Bunny XD — Ariadna Estévez (@AresloUNAM) December 10, 2022

Para los que ya se inscribieron, las clases serán los lunes del 9 al 23 de enero del 2023. En la primera sesión se hablará sobre la historia del reggaetón, la segunda tratará de la masculinidad en el género musical y la tercera abordará el fenómeno Bad Bunny.

Esta no es la primera vez que una institución educativa convoca a un curso sobre el cantante. El académico Nathian Shae Rodríguez, director asociado de Periodismo y Estudios de Medios en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), en EE.UU., anunció que impartirá una clase enfocada en el impacto social de la estrella puertorriqueña.

