Captan el nacimiento extremadamente raro de una ballena gris (VIDEO)

El capitán del barco donde iba el grupo de turistas que fue testigo del evento destacó que es muy inusual ver a una ballena gris dando a luz en la zona. No descartan que sea la primera vez que una cámara capta un parto de esta especie de cetáceo

Un grupo de turistas en California quedó asombrado cuando una enorme ballena gris dio a luz frente a su yate de observación.

Los turistas vieron a una hembra de esta especie de mamífero cetáceo, de unos 12 o 15 metros, boca arriba cerca de Dana Point, en el sur de Los Ángeles. Al verla en esta posición, inicialmente temieron que tiburones u orcas la hubieran herido.

Happy 1 Week Birthday little calf! 🎉 We hope you’re happy & healthy! This baby gray #whale has likely grown a lot in the last week, gaining over 50 lbs a day. The calf feeds on milk from mom that contains over 50% fat. (📷: Matt Stumpf 1.2.23)#whalecalf #dronevideo #danapoint pic.twitter.com/hmQiuxPEpF — CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 9, 2023

Pronto la ballena se enderezó repentinamente y una cría emergió de entre las aguas teñidas de sangre. El pequeño cetáceo comenzó a nadar alrededor de la joven madre y la mirada asombrada de los turistas.

Blood in the water is not usually a good sign. It often means something predatory. Yesterday, though, it meant something wonderful. The birth of a gray #whale calf, right off our coast! (📷: Stacie Fox 1.2.23)#babywhale #graywhale #wildlife #ecotourism #danapoint pic.twitter.com/dNrw1dZJcR — CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 3, 2023

Es tan inusual ver a una ballena de esta especie

Gary Brighouse, capitán del barco operado por la compañía turística Capt. Dave’s Dolphin & Whale Watching Safari (DWWS), comentó que es tan inusual ver a una ballena de esta especie dar a luz en la zona que era la primera vez que fueron testigos de ello.

Celebrating a new year & a new #babywhale! We watched this gray #whale give birth, then the newborn calf learned how to swim & bonded w/ mom. She brought her calf to our boats as if to say hello! (📷: Matt Stumpf, Stacie Fox, Gary Brighouse 1.2.23)#whalecalf #danapoint #drone pic.twitter.com/TadYgnvny6 — CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 3, 2023

Las ballenas grises suelen dar a luz en las cálidas y protegidas lagunas de Baja California, México. Las lagunas ofrecen seguridad frente a depredadores como las orcas, y sus aguas tibias son óptimas para sus crías, ya que aún no han acumulado una gruesa capa de grasa.

El video, publicado en el canal de YouTube de DWWS, se las ve juntas nadando y cómo de vez en cuando la madre empuja a la cría hacia la superficie y la deja descansar encima de su cuerpo.

Las crías de ballena gris recién nacidas miden unos 4,5 metros de largo y su peso aumenta más de 22 kilogramos diarios. Básicamente se alimenta de leche materna. Las madres de esta especie pueden perder el 30 % de su peso corporal amamantando a una cría con leche, que contiene más del 50 % de grasa.

No se descarta que el video sea la única evidencia filmada del nacimiento de una cría de ballena gris.

«Hasta donde yo sé, nadie ha filmado a una ballena gris dando a luz», dijo el propietario de DWWS, Dave Anderson, a Live Science.

