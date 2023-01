VIDEO: Un hombre arriesga su vida para escoltar a un koala en una concurrida autopista

Un irlandés afincado en Australia se ha convertido en uno de los héroes de las redes sociales del país oceánico esta semana. Y no es para menos, ya que el europeo arriesgó su vida al adentrarse descalzo en una concurrida autopista para ayudar a un koala a cruzar el asfalto, informan medios locales.

Video has emerged of a man stopping traffic to help a koala cross a busy highway in Burleigh Heads, Queensland.

Dubbed a «hero,» the man successfully escorted the koala to safety. pic.twitter.com/84MrpA7bJ3

