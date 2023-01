FOTOS: Captan ‘el Ojo del Sáhara’ desde la Estación Espacial Internacional

El astronauta japonés Koichi Wakata compartió en las redes sociales las imágenes de la Estructura de Richat tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI). Esta formación geológica en forma de espiral, también conocida como ‘el Ojo del Sáhara’, tiene unos 50 kilómetros de diámetro y está ubicada en Mauritania, en la región occidental de ese desierto africano. «¡Es claramente visible desde la EEI!», resaltó Wakata en su mensaje.

Richat Structure, “ The Eye of the Sahara”, located at the western edge of the Sahara Desert, is clearly visible from the ISS! pic.twitter.com/dsZvy91xdX

— 若田光一 WAKATA Koichi (@Astro_Wakata) January 22, 2023