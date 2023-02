El róver Curiosity halla un meteorito en Marte

La NASA ha anunciado que el róver Curiosity encontró a finales de enero un meteorito de 30 centímetros de ancho.

Los meteoritos de hierro y níquel se encuentran regularmente en la Tierra y Marte (en el caso del planeta rojo también fueron hallados por los róveres Spirit y Opportunity).

Los expertos del programa Curiosity asociaron los colores de la roca con una bebida de chocolatada, y por eso lo apodaron ‘Cacao’, indicaron desde la NASA.

Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. METEORITE!

It’s not uncommon to find meteorites on Mars – in fact, I’ve done it a few times! (see 🧵) But a change in scenery’s always nice.

This one’s about a foot wide and made of iron-nickel. We’re calling it «Cacao.» pic.twitter.com/I37HiGjN2t

