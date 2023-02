Un cometa verde y Marte aparecerán uno junto a otro el fin de semana: ¿Cómo verlos?

Los aficionados a la astronomía del hemisferio norte de nuestro planeta tendrán la oportunidad de observar al cometa verde pasar muy cerca de Marte en las noches del viernes y sábado.

El sitio EarthSky explicó que el helado cuerpo celeste, identificado científicamente como C/2022 E3 (ZTF), podrá verse junto con el planeta rojo en las primeras horas de la tarde, antes de que se ponga la Luna, que se encontrará en fase de gibosa menguante. Esto se debe a que la brillantez de nuestro satélite natural podría interferir en la vista del cosmos, ya que el cielo no estará lo suficientemente oscuro.

El cometa verde podrá detectarse fácilmente en el firmamento una vez que se localice Marte, que resaltará entre las estrellas debido a su intenso brillo y su color anaranjado característico. Ambos objetos cósmicos aparecerán al oeste después de la puesta del sol. En ese momento, se sugiere al observador que ubique al planeta vecino, que se verá en el cielo como un punto de luz anaranjada justo al lado derecho de la constelación de Orión.

Dependiendo del brillo que tenga el C/2022 E3 (ZTF), este podrá ser visible a través de binoculares. Sin embargo, como la intensidad luminosa del cometa es difícil de predecir, se debe emplear un telescopio para ver cuando se alinea con Marte.

A pesar de que el C/2022 E3 (ZTF) se está desvaneciendo gradualmente en el crepúsculo vespertino tras su paso por su punto más cercano a la Tierra, que tuvo lugar el jueves después de 50.000 años de espera, podrá verse en las cercanías de Marte hasta el próximo martes. Earthsky precisó que los astrónomos del hemisferio apreciarán al cometa verde hasta finales del mes de abril de este año.

En caso de tener dificultades para encontrar al cometa o si el cielo nublado bloquea la vista, se puede divisar el acercamiento del C/2022 E3 (ZTF) a Marte mediante la transmisión en línea del Proyecto del Telescopio Virtual este sábado a las 19:00 GMT.

El C/2022 E3 fue descubierto a principios de marzo pasado por astrónomos de la Instalación Transitoria de Zwicky (ZTF, por sus siglas en inglés) en el Observatorio Palomar, en California (EE.UU.). El cometa presenta una tonalidad verdosa brillante por la nube de polvo y gas que envuelve su núcleo, conocido como coma o cabellera. De acuerdo con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR, por sus siglas en alemán), el característico color verde es causado por la interacción del gas del cometa y el calor del sol.

