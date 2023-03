Un australiano encuentra una roca de oro que vale más de 160.000 dólares

Armado con un detector de metales, un cazatesoros australiano encontró una roca de 4,6 kilos que resultó contener 2,6 kilos de oro. Ignorando su valor, hombre llevó la roca a la tienda Lucky Strike Gold en la ciudad de Geelong, especializada en el metal precioso, para que la evaluaran y tasaran.

El dueño del negocio, Darren Kamp, confesó a la prensa local que se quedó boquiabierto cuando el hombre sacó la roca de su mochila y le preguntó si podría valer 10.000 dólares australianos (6.700 dólares estadounidenses). «En cuanto cayó en mi mano, dije: ‘prueba con 100.000 dólares'», recuerda.

Fue entonces cuando el cliente, que encontró la roca en el estado de Victoria, en el llamado ‘triángulo dorado’ —entre Bendigo, Ballarat y St Arnaud—, le dijo que era solo la mitad de su hallazgo y que en casa tenía la otra mitad de la roca.

Dos semanas después, el hombre le mostró la segunda parte del tesoro y Kamp concluyó que contenía 83 onzas de oro. Finalmente, el especialista evaluó la roca entera en 240.000 dólares australianos (160.700 dólares estadouniudenses).

