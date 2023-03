Dos astrofotógrafos toman una nueva foto del Sol increíblemente detallada (FOTO)

Los astrofotógrafos Andrew McCarthy y Jason Guenzel crearon una foto detallada del Sol que podría ayudar a los astrónomos a estudiar los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la estrella.

McCarthy escribió el pasado jueves en su cuenta de Twitter que, junto con Guenzel, durante cinco horas tomó fotografías del Sol «para producir una imagen increíblemente detallada de 140 megapíxeles para ilustrar lo maravillosamente dinámica y hermosa que puede ser la estrella».

On Friday, the sun put on a dazzling show for us. My friend @TheVastReaches and I worked hard over the last 5 days to produce this incredibly detailed 140 megapixel image to illustrate how wonderfully dynamic and beautiful our star can be. Make sure you zoom in! pic.twitter.com/gb7uYCvOZJ

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 22, 2023