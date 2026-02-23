Elon Musk lanza un duro mensaje a Claudia Sheinbaum

El empresario Elon Musk lanzó este lunes una dura crítica contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo militar en el estado de Jalisco. El comentario del dueño de X se produjo en redes sociales, donde reaccionó a un video de la mandataria sobre la política de seguridad frente al crimen organizado.

“Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cartel le dicen que diga. Digamos que el castigo por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’…”, escribió Musk en X.

El comentario surgió luego de que la mandataria reiterara que una “guerra contra el narco” está fuera del marco legal y no es una opción para el país.

En el video comentado por Musk, Sheinbaum sostiene que una “guerra contra el narco” está fuera del marco legal y que implicaría “un permiso para matar sin ningún juicio”. Además, afirmó que esa estrategia “no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios y el nivel de violencia en México”, y advirtió que significaría “volver al fascismo”.

Repercusiones de un operativo clave

La polémica ocurre en medio de la conmoción por la muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Gobierno mexicano confirmó que el cuerpo fue identificado oficialmente por la Fiscalía General de la República tras el enfrentamiento con fuerzas de seguridad, mientras que la operación provocó una ola de violencia posterior con incendios, bloqueos y ataques en varios estados del país.

La presidenta mexicana felicitó a las Fuerzas Armadas por el operativo y aseguró que la prioridad es “garantizar la paz a la población en todo México”, además de coordinar acciones con gobernadores para restablecer la seguridad tras los disturbios generados por la reacción del cartel.

El cruce con Sheinbaum se suma a otros enfrentamientos recientes de Musk con líderes políticos. Semanas antes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había criticado a los dueños de grandes plataformas digitales —a quienes llamó “tecno-oligarcas del algoritmo”—, lo que derivó en acusaciones públicas del magnate contra el mandatario europeo en redes sociales.