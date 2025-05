“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum le revira a EE.UU. por esta decisión

La mandataria recalcó que “hay colaboración” con el país vecino, pero no “subordinación”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “injusta” la decisión tomada por el gobierno de EE.UU. de cerrar temporalmente la frontera para la importación de ganado en pie proveniente del país latinoamericano.

“No estamos de acuerdo con esta medida, el gobierno de México ha estado desde el primer momento en que se recibió la alerta (…) trabajando en todos sentidos”, apuntó la presidenta en su habitual conferencia matutina.

EE.UU. tomó la determinación el domingo, de manera sorpresiva y unilateral. La secretaría de Agricultura estadounidense justificó la medida por la presencia del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado mexicano desde finales del año pasado y que genera una infestación parasitaria.

Al respecto, Sheinbaum recalcó que su administración ha tomado “todas las acciones” para erradicar el gusano barrenador y detalló que en lo sucesivo va a “seguir informando” sobre cómo evoluciona la situación sanitaria.

No obstante, dejó caer su disgusto con la gestión de la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins. “México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero no hay subordinación y tampoco podemos estar [dependiendo] con lo que se diga cada día, en particular, por parte de la secretaria de agricultura de EE.UU.”, reviró Sheinbaum.

El domingo, Rollins anunció la suspensión inmediata en respuesta a la “rápida y continua propagación” en México de gusano barrenador del ganado. “La última vez que esta devastadora plaga invadió EE.UU., nuestra industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Esto no puede volver a ocurrir”, argumentó.

De momento, la restricción estará vigente por 15 días. La presidenta mexicana confió en que la prohibición se levante en breve y destacó que el funcionariado mexicano está en constante contacto con la secretaría de Agricultura estadounidense. “A México se le respeta”, insistió Sheinbaum.

