Secretaria de Seguridad de EE.UU. acusa a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

“Ella no debería estar encauzando las manifestaciones violentas”, afirmó Kristi Noem junto a Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, condenó este martes los comentarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre las protestas que han sacudido Los Ángeles en los últimos días.

“Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso”, declaró en una conferencia de prensa en el Despacho Oval junto al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Mientras hablaba sobre su rol de gobernadora de Dakota del Sur (2019-2025) durante otra ola de manifestaciones, ocurridas en 2020, Noem arremetió contra Sheinbaum.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo. La gente puede protestar pacíficamente, pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en EE.UU.”, afirmó.

Lo que dijo Sheinbaum

En la víspera la presidenta mexicana hizo “un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procesos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”.

El origen de las manifestaciones en la urbe situada al oeste de EE.UU. son las redadas a personas indocumentadas lanzadas por la actual Administración, que cuentan con el aval directo de Noem.

“No es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en EE.UU., sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá”, aseguró Sheinbaum este martes.