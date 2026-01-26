Sheinbaum aclara sobre cómo ocurre la detención del ‘Pablo Escobar’ canadiense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desmentido este lunes al director del FBI, Kash Patel, quien había afirmado que el exdeportista olímpico canadiense y presunto narcotraficante Ryan Wedding había sido capturado durante un operativo conjunto ejecutado en el país latinoamericano.

“No hay operaciones conjuntas en México, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones (…), no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo, se le he dicho varias veces personalmente al presidente (Donald) Trump”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

Sheinbaum afirmó que durante la madrugada del viernes, Wedding se había entregado de manera voluntaria en la embajada de EE.UU. en México por considerar que era mejor someterse a la justicia a seguir bajo persecución de cara a los delitos de narcotráfico que pesan en su contra.

“¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Una publicación que él mismo hace”, agregó al mostrar una fotografía de Wedding frente a la embajada momentos antes de entregarse, y que él posteó en redes sociales con un mensaje en el que explicó que había buscado garantías de que tendría un proceso judicial justo.

Sheinbaum afirma que Patel viaja la semana pasada a México para sostener reuniones con funcionarios mexicanos, y cuando regresó a EE.UU. aseguró que Wedding había sido detenido en un operativo bilateral, lo que de inmediato fue desmentido por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “Después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México”, recordó.

No se permiten operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México en territorio nacional, el presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding se entregó voluntariamente en la embajada norteamericana: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/HFsXtxHcPj — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 26, 2026

¿Pero quien es Wedding?

Wedding había sido comparado con el fallecido capo colombiano Pablo Escobar (Cártel de Medellín) y con el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (Cártel de Sinaloa), ya que está acusado de dirigir una organización trasnacional de tráfico de drogas.

A sus 44 años, y después de haberse ocultado durante más de una década, el imputado finalmente se entregó la semana pasada en la embajada de EE.UU. en México. Su arresto se comunicó al día siguiente.

El director del FBI, Kash Patel, fue el primer funcionario en confirmar la detención, pero en su escrito no mencionó que se había tratado de una entrega voluntaria, solo habló de un operativo “resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”.

Luego, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, explicó que había recibido a Patel en la Ciudad de México, y que, cuando partió de regreso a EE.UU., se llevó a “dos objetivos prioritarios”: a Wedding y a “una persona no estadounidense” que también estaba en la lista de delincuentes más buscados por el FBI.