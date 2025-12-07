Al menos 13 militares detenidos por el intento de golpe de Estado en Benín

Al menos 13 militares que formaban parte del grupo de sublevados que irrumpió este domingo en la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB), en la ciudad de Cotonú (capital de facto), en el marco de su intento de golpe de Estado, han sido detenidos, informó a EFE una fuente del Ejército.

Entre los arrestados “se encuentra un exsoldado dado de baja del servicio”, indicó al medio una fuente militar bajo condición de anonimato. Además, se reporta que el teniente coronel Tigri Pascal, quien dirigió la operación armada en la cadena de televisión, habría huido junto con otro miembro.

El grupo de golpistas tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon. Los amotinados fueron finalmente reducidos por la Guardia Republicana, que logró restablecer el orden en el edificio, frustando la intentona golpista.