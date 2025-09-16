Al parecer TikTok no desaparecerá en Estados Unidos tras acuerdo de Trump con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las autoridades del país han cerrado un acuerdo sobre TikTok con China.

Aunque el mandatario no reveló el nombre del comprador de la plataforma, insinuó que las negociaciones habían concluido. “Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, voy a hablar con el presidente Xi el viernes para confirmarlo todo”, afirmó a los periodistas antes de emprender su visita de Estado al Reino Unido.

En la jornada anterior, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que se había alcanzado un acuerdo marco, luego de la última ronda de negociaciones con representantes chinos en Madrid. “El presidente Trump influyó en esto. Tuvimos una llamada con él anoche, recibimos directrices específicas que compartimos con nuestros homólogos chinos”, declaró Bessent. “Sin su liderazgo y la influencia que proporciona, no habríamos podido cerrar el acuerdo hoy”, agregó.

Con este acuerdo, la aplicación de videos cortos podrá seguir operando en EE.UU., transfiriendo sus activos en el país norteamericano a propietarios estadounidenses desde la compañía china ByteDance. Li Chenggang, principal negociador comercial por parte de China y viceministro de Comercio, afirmó que las dos partes mantuvieron “intercambios sinceros y profundos” y alcanzaron un “consenso marco básico” para mantener TikTok operativo en Estados Unidos.