Brutal asesinato a quemarropa captado por cámaras en Colombia

Un hombre armado, aparentemente con un fusil, irrumpió este jueves en un parqueadero en el barrio Toscana, en Medellín (Colombia) y disparó contra dos personas, quienes fallecieron en el lugar.

Un video registrado por cámaras de seguridad muestra al individuo de gorra y camiseta gris disparando a quemarropa contra un hombre y luego contra otro mientras las personas alrededor huyen del lugar.

La Policía Nacional capturó a tres personas y las autoridades pertinentes investigan el caso.