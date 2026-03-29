Brutal asesinato a quemarropa captado por cámaras en Colombia

Un hombre armado, aparentemente con un fusil, irrumpió este jueves en un parqueadero en el barrio Toscana, en Medellín (Colombia) y disparó contra dos personas, quienes fallecieron en el lugar.
Un video registrado por cámaras de seguridad muestra al individuo de gorra y camiseta gris disparando a quemarropa contra un hombre y luego contra otro mientras las personas alrededor huyen del lugar.
La Policía Nacional capturó a tres personas y las autoridades pertinentes investigan el caso.
Video muestra el momento en que un hombre, al parecer con fusil, dispara contra dos personas en el barrio Toscana, quienes murieron en el lugar. La Policía Nacional de Colombia capturó a tres personas. Autoridades investigan. #Medellín pic.twitter.com/6OLHEPwQf6
— Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) March 27, 2026