Casi asesinan con un lanzagranadas a alcalde en Filipinas (VIDEO)

El alcalde de la municipalidad filipina de Shariff Aguak, Akmad Mitra Ampatuan, sobrevivió el domingo a un cuarto intento de asesinato gracias a que su vehículo blindado resistió un ataque con un lanzagranadas, informaron medios locales. El atentado ocurrió alrededor de las 6:20 a. m. en la zona administrativa de la provincia de Maguindanao del Sur.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a varios sospechosos bajando de una furgoneta y disparando un lanzagranadas contra el vehículo negro del alcalde, un SUV blindado que estaba estacionado junto a la carretera.

#Philippines : Gunmen ambushed and attempted to assassinate Akmas Ampatuan, Mayor of Shariff Aguak in Maguindanao del Sur. Perpetrators, who were killed after the failed attempt, seemingly used RPG-2 Launcher with PG-2 rocket and M16A1 (Colt 603 / 613P) assault rifle. pic.twitter.com/RLAtIvzNzS — War Noir (@war_noir) January 26, 2026

Riesgos que “los políticos tienen que afrontar”

“Si el vehículo no fuera blindado, el alcalde ya no estaría con vida”, declaró a la emisora DZMM su secretario ejecutivo y portavoz, Anwar Kuit Emblawa, quien añadió: “Por la gracia de Dios, está a salvo, ni un rasguño”.

Detalló que dos escoltas del alcalde resultaron heridos en la explosión, pero se encuentran estables. Emblawa explicó que este es el cuarto intento de asesinato contra Ampatuan, tras los ataques registrados en 2010, 2014 y 2019. En los dos últimos, el funcionario resultó herido, por lo que empezó a utilizar vehículos blindados de manera habitual.

El vocero indicó que esperan una investigación rápida, ya que las grabaciones de circuito cerrado y la presencia de testigos podrían proporcionar pistas relevantes. “Ocurrió a plena luz del día, con mucha gente alrededor… Vieron el vehículo aparcado junto a la carretera nacional, donde están los vendedores de fruta”, señaló, confiando en que los testigos colaboren con las autoridades.

Emblawa evitó pronunciarse sobre si el ataque podría tener motivaciones políticas. Pese al atentado, subrayó que el alcalde ya ha retomado sus funciones. “Ese es uno de los riesgos que los políticos tienen que afrontar”, comentó.