Colombia y EE.UU. destruyen ‘narcosubmarino’ que llevaba 10 toneladas de cocaína

Durante la operación conjunto se arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes.

Por Redaccion Central
Foto del narcosubmarino destruido.

Fuerzas de seguridad de Colombia, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) del Departamento de Estado de EE.UU., destruyeron un ‘narcosubmarino’ con 10 toneladas de cocaína.

Según informó la INL, a través de su cuenta en X, durante esta operación conjunto se arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes.

La entidad estadounidense no precisó el lugar del ataque, pero señaló que la cocaína destruida tenía un valor de 441 millones de dólares.

“Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, agregó la INL en su publicación.

Esta acción se lleva a cabo tras la reunión sostenida el pasado 3 de febrero entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

Tras el encuentro, Petro comentó que ambos hablaron sobre “problemas concretos y caminos conjuntos”; y calificó la cita como “positiva”.

