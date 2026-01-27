EE.UU. otorga visa temporal a Petro para su encuentro con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su canciller, Rosa Villavicencio, habrían recibido una visa temporal para viajar a EE.UU., donde el mandatario colombiano sostendrá una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, para el próximo 3 de febrero.

De acuerdo a la información, difundida por Caracol, este visado solo tendrá validez mientras Petro y Villavicencio estén en el país norteamericano durante la visita de Estado que hará el presidente del país suramericano la próxima semana.

La comitiva presidencial también estará integrada por el jefe del Gabinete, Raúl Moreno; el asesor de comunicaciones, Andrés Hernández, y cinco periodistas. Se desconoce si el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también tiene la visa estadounidense revocada, pueda asistir al encuentro.

En septiembre pasado, la Administración de EE.UU. le revocó la visa a Petro —luego de que participara en una manifestación en Nueva York en contra de Israel y el Gobierno de Benjamín Netanyahu— e instara a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

Después de la llamada telefónica

Tras esa decisión, la canciller colombiana, en solidaridad con Petro, decidió renunciar de manera “irrevocable” a su visa.

Se prevé que el mandatario colombiano se reúna el próximo martes con su par, en Washington D.C., a las 11:00 de la mañana (hora local).

Con este encuentro, se espera que bajen las tensiones entre ambos mandatarios, luego de que sostuvieran una llamada telefónica a principios de enero que fue calificada de satisfactoria por las dos partes.

En la primera semana de este mes, la distensión se materializó luego de que Petro y Trump conversaran por teléfono. Horas después, en Truth Social, el republicano calificó como “un gran honor” conversar con el líder izquierdista, a quien en las semanas previas insultó repetidamente.