El Kremlin revela cuánto tiempo podría durar la reunión entre Putin y Trump

Dmitri Peskov señaló que Moscú espera que la cumbre de Alaska sea productiva.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha estimado cuánto tiempo podría durar la reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump.

Así, Peskov reveló que el encuentro podría llevar al menos seis o siete horas, informan medios locales. La parte rusa espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero. Según él, las negociaciones entre Rusia y EE.UU. cubrirán todo el espectro de las relaciones, no solo [la cuestión de] Ucrania.

Hace poco, Peskov difundió otros detalles de la reunión. Aseveró que el avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local, y que Donald Trump le dará personalmente la bienvenida a Vladímir Putin. “El presidente Trump lo va a recibir junto al avión”, indicó.

Putin y Trump se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage. El encuentro arrancará con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.