El ‘streamer’ Sergio Jiménez Ramos fallece a los 37 años por reto transmitido en directo

El español Sergio Jiménez Ramos falleció durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, cerca de Barcelona.

Por Redaccion Central
‘Streamer’ español Sergio Jiménez Ramos.

El ‘streamer’ español Sergio Jiménez Ramos falleció durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona, mientras intentaba llevar a cabo un reto emitido en directo por Internet.

Según la versión de los familiares del fallecido, de 37 años, el desafío consistía en tomarse en menos tres horas seis gramos de cocaína acompañados por una botella de whisky durante una videollamada privada para un grupo de personas que pedían retos a cambio de dinero.

“Son gentuza que se aprovecha de los demás. Le pagaron cocaína y whisky para que se matase”, declararon los amigos de Jiménez. A su vez, su madre y uno de sus hermanos revelaron que el hombre padecía drogodependencia y estaba en tratamiento psiquiátrico.

La progenitora de Jiménez agregó que su hijo llevaba unos meses grabando este tipo de videos en directo por Internet. “Hay que encontrar a los culpables y que lo paguen”, sostienen los familiares y amigos del fallecido. En su opinión, la culpa recae sobre “los ‘streamers’ que consumen este tipo de contenidos, humillando a las personas más vulnerables”.

La Policía ha iniciado una investigación en relación con la muerte de Jiménez y se ha realizado la autopsia. Se trata de la primera persona en España que muere en directo por realizar un reto.

