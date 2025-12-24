Ensayo sobre “dos géneros” basado en la Biblia acaba con la destitución de una profesora trans

La Universidad de Oklahoma, en EE.UU., anunció este lunes en su cuenta oficial de X que una asistente de docencia de posgrado transgénero* ya no desempeñará funciones de instrucción, tras el escándalo generado a principios de mes por la calificación de un ensayo sobre género basado en la Biblia.

La decisión afecta a Mel Curth, un hombre biológico que se identifica como mujer transgénero y que impartía una asignatura de Psicología. Según informa New York Post, Curth había suspendido el trabajo de Samantha Fulnecky, una estudiante conservadora de 20 años que había respondido a un artículo académico sobre estereotipos de género con un ensayo en el que defendía, desde su fe, la existencia de solo dos géneros.

Investigación y contenido del comunicado

En su declaración, la Universidad de Oklahoma señaló: “Tras examinar las declaraciones de la asistente de docencia de posgrado relacionadas con este asunto, se determinó que esta fue arbitraria en la calificación de este artículo en concreto. La asistente de docencia de posgrado ya no tendrá funciones de instrucción en la universidad”.

La institución recordó que, tras la polémica inicial y la difusión masiva del ensayo a finales de noviembre, Curth había sido apartada temporalmente del aula mientras se revisaba el caso. A principios de diciembre, la universidad ya había decidido que la calificación de suspenso no afectaría a la nota final de Fulnecky en la asignatura.

El ensayo y las críticas de la profesora

La tarea consistía en que los estudiantes escribieran un texto de 650 palabras en respuesta a un artículo que examinaba si la conformidad con las normas de género está relacionada con la popularidad o el acoso en la escuela secundaria. En su redacción, Fulnecky afirmaba que no creía que existieran más de dos géneros, ya que “así es como Dios nos hizo”, y tachaba la idea de géneros múltiples de perjudicial para la juventud.

“Que la sociedad impulse la mentira de que hay múltiples géneros y de que todos deben ser lo que quieran ser es demoníaco y perjudica gravemente a la juventud estadounidense”, escribió, y añadió: “Yo vivo mi vida basada en esta verdad, y creo firmemente que habría menos problemas de género e inseguridades en los niños si se les criara sabiendo que no se pertenecen a sí mismos, sino al Señor”.

En sus comentarios sobre el trabajo, Curth argumentó que la alumna no había respondido al enunciado y que se apoyaba más en su “ideología personal” que en “evidencias empíricas”. También afirmó que las afirmaciones de Fulnecky eran “a veces ofensivas” y criticó que llamara “demoníaco” a “todo un grupo de personas, especialmente a una población minoritaria”, antes de señalar varias contradicciones en el texto.

Reacciones políticas y apoyo a la estudiante.

El exsuperintendente de escuelas de Oklahoma, Ryan Walters, de línea conservadora, elogió públicamente a Fulnecky y la calificó de “heroína estadounidense” por enfrentarse, en sus propias palabras, a “la guerra contra el cristianismo”. Presentó el caso como un ejemplo de trato injusto hacia los estudiantes cristianos en las instituciones públicas.

El representante estatal republicano Gabe Woolley le entregó una “citación de reconocimiento” de su despacho. Tras conocerse la salida de Curth, Woolley declaró: “Esta fue la decisión correcta. Como dije desde el principio, esta persona nunca debería haber sido contratada en una universidad pública, especialmente en el área de ciencias humanas, por negar un hecho biológico fundamental: que existen dos géneros”.