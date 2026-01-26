Fallece ‘El Coloso’ del culturismo Andrea Lorini a los 48 años

El famoso culturista italiano Andrea Lorini, apodado ‘El Coloso’, ha fallecido en su casa en la localidad de Chiari, en la región de Lombardía (Italia), a la edad de 48 años, informa el diario As.

La madre del deportista —padre de dos hijos— lo encontró inconsciente en su cama después de que no contestara a sus llamadas, por lo que avisó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarlo. La familia decidió no realizar una autopsia porque cree que su muerte se debió a una enfermedad repentina que le provocó un paro cardíaco.

Lorini ganó medalla de bronce en la competición de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness en 2017 y 2019. Recientemente trabajaba como instructor del gimnasio Planet Fitness & Wellsness en Coccaglio y como agente de seguros.