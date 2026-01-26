BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoFallece ‘El Coloso’ del culturismo Andrea Lorini a los 48 años
Mundo

Fallece ‘El Coloso’ del culturismo Andrea Lorini a los 48 años

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Andrea Lorini.

El famoso culturista italiano Andrea Lorini, apodado ‘El Coloso’, ha fallecido en su casa en la localidad de Chiari, en la región de Lombardía (Italia), a la edad de 48 años, informa el diario As.

La madre del deportista —padre de dos hijos— lo encontró inconsciente en su cama después de que no contestara a sus llamadas, por lo que avisó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarlo. La familia decidió no realizar una autopsia porque cree que su muerte se debió a una enfermedad repentina que le provocó un paro cardíaco.

Lorini ganó medalla de bronce en la competición de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness en 2017 y 2019. Recientemente trabajaba como instructor del gimnasio Planet Fitness & Wellsness en Coccaglio y como agente de seguros.

También te puede interesar

El oro llega a los 5.000 dólares por...

El portaviones USS Abraham Lincoln llega a Oriente...

Senadores demócratas anuncian que no apoyarán ley para...

El Reino Unido anuncia la creación de su...

Fotos de la poderosa tormenta invernal que afecta...

Fiscalía surcoreana ha incautado bitcoins a estafadores y...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign