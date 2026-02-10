Fallece fisicoculturista en Colombia revelando el riesgo potencial del gimnasio

Un fisicoculturista falleció mientras entrenaba en un gimnasio de la empresa Smart Fit, ubicado en Bogotá, en un hecho que ha generado conmoción y críticas al establecimiento por la atención que recibió en ese instante.

Juan Sebastián Anzola Quintero, también creador de contenido de tan solo 22 años de edad, cayó fulminado mientras entrenaba el 5 de febrero en el local, situado en la localidad bogotana de Suba, reseñaron colombianos.

Aunque los testigos del hecho intentaron auxiliar a Angola Quintero, se ha denunciado que el establecimiento no contaba con los insumos adecuados para atender la emergencia.

Así lo relató un amigo cercano del joven fallecido, identificado como Andrés Montoya, quien sostuvo que no había ni personal ni equipos adecuados para atender la situación. Además, aseguró que el gimnasio no permitió el traslado inmediato del enfermo a un hospital que había a tan solo unas cuadras de distancia.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro”, dijo Montoya en redes sociales.

La respuesta

En medio de los reproches, porque el negocio abrió sus puertas al día siguiente, Smart Fit Colombia precisó que Anzola “presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio” durante su entrenamiento, por lo cual sus brigadistas le aplicaron “maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático”.

“De manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado”, agregó en un comunicado citado por la prensa local.