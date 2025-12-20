BOLETIN DE NOTICIAS
Honda detendrá la producción en plantas de Japón y China por esta razón

Por Redaccion Central
El fabricante de automóviles japonés Honda detendrá la producción en sus plantas nacionales el 5 y 6 de enero y en China del 29 de diciembre al 2 de enero debido a la escasez de chips, anunció este jueves un portavoz de la compañía citado por medios locales.

La empresa —cuyas acciones cayeron un 1,5 % en la bolsa de Tokio— había comunicado que preveía reanudar la producción interrumpida a partir de finales de noviembre, pero la inminente suspensión de algunas de sus fábricas indica la persistencia de problemas en la cadena de suministro de semiconductores.

Honda se ha visto muy afectada por esta coyuntura, ya que la escasez de chips le ha obligado a reducir su previsión de ventas de 3,62 millones a 3,34 millones de unidades. Anteriormente, había reducido o suspendido la producción en algunas plantas de Norteamérica debido al mismo problema.

