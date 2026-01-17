Indonesia en búsqueda de avión civil con el que perdió contacto

Medios locales reportaron que Indonesia ha lanzado una operación de búsqueda de un avión civil que perdió contacto durante su aproximación para aterrizar.

El servicio Flightradar también ha comunicado la desaparición de un ATR 42-500 que pertenece al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia. “La aeronave volaba sobre el océano a baja altitud, por lo que nuestra cobertura era limitada. Recibimos la última señal a las 04:20 UTC, a unos 20 kilómetros al noreste del aeropuerto de Makassar”, reza la publicación.

Asimismo, el Ministerio de Transporte ha confirmado que está siendo buscado el avión, fabricado en 2000. Se detalla que la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio recibió un informe inicial este sábado sobre la pérdida de contacto con la aeronave, que volaba de Yogyakarta a Makassar.

“Según la última información cronológica, a las 04:23 UTC, el Centro de Servicios Terminal del Área de Makassar (MATSC) ordenó a la aeronave que se aproximara a la pista 21 del aeropuerto Sultan Hasanuddin de Makassar”, informaron desde el organismo.

Durante la aproximación, los controladores aéreos comprobaron que la aeronave no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación, por lo que dieron instrucciones a la tripulación para que ajustara su posición. Fueron emitidas varias instrucciones adicionales para que la aeronave volviera a la trayectoria de aterrizaje adecuada, pero se perdió la comunicación después de la última.

Tras el incidente, el control de tráfico aéreo declaró una fase de emergencia. La información preliminar indica que las condiciones meteorológicas en ese momento incluían una visibilidad de unos ocho kilómetros, con cielos parcialmente nublados.