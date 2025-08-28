‘Influencer’ causa indignación por inquietante encuentro con una tribu caníbal

Un ‘influencer’ irlandés, conocido por ponerse en situaciones peligrosas para ganar popularidad en las redes sociales, ha levantado las críticas en Internet, tras intentar acercarse a una tribu, que describió como caníbal, en la isla de Nueva Guinea en Indonesia.

Identificado como Dara Tah, el creador de contenido publicó en su cuenta de TikTok un video con la descripción: “En lo profundo de la selva de Papúa… Acabo de intentar contactar con una tribu caníbal”, en el que se lo ve a él y un grupo de turistas en un bote de madera acompañados por un guía local llegar a la selva, donde se encuentran con miembros de la comunidad.

“En serio, esto es aterrador”, dice Tah, con el brazo en alto como para saludar. “En serio, son arcos enormes”, continua.

Los hombres con aspecto hostil aparecen con vestimenta tradicional, tocados de plumas, faldas de hojas y bastones, y a medida que se acercan a la orilla, uno de ellos apunta un enorme arco y una flecha hacia el bote invasor, lo que genera una situación de pánico entre los turistas.

“Creo que nos están apuntando con arcos y flechas, hermano”, se escucha decir a uno de los visitantes.

Tah saca bolsas de sal en un intento de “hacer una ofrenda” como un gesto de paz al aparente líder de la tribu.

El ‘influencer’ colocó un poco de sal en su mano y la ofreció a uno de los jefes de la tribu, que estaba acompañado de un perro. Este la prueba y la escupe insatisfecho.

“Dios mío, no parece que le guste”, dice Tah y sugiere que lo mejor es retroceder un poco.

“Tenemos que irnos. No somos bienvenidos. Es muy peligroso”, recomienda el guía local.

El video ha generado rechazo y críticas por explotar e invadir la privacidad de la tribu para obtener contenido sensacionalista y atraer mayor audiencia. Varios internautas le han pedido que deje a las comunidades locales en paz. Mientras que otros han cuestionado la afirmación de Tah de que se trate de una tribu caníbal.