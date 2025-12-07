BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoLa Unión Africana se pronuncia sobre la intentona golpista en Benín
Mundo

La Unión Africana se pronuncia sobre la intentona golpista en Benín

Se reportó que la intentona golpista fue frustrada con unidades leales del Ejército.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de un convoy del Ejército en las calles de Benín.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yousouf, ha condenado “de manera firme e inequívoca” el intento de golpe de Estado militar ocurrido este domingo en Benín (África Occidental).

Yousouf subrayó que cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye “una grave violación” de los principios y los valores fundamentales de la Unión Africana.

Esta jornada, un sector de militares encabezado por teniente coronel Tigri Pascal intentó llevar a cabo un golpe de Estado y anunció la destitución del presidente beninés Patrice Talon. Sin embargo, poco después se reportó que la intentona golpista fue frustrada con unidades leales del Ejército.

También te puede interesar

Al menos 13 militares detenidos por el intento...

VIDEO Blindados circulan a todo gas en medio...

X cancela una de las cuentas oficiales de...

Trump llama “estúpida y desagradable” a periodista de...

“Descabellado”: Musk amenaza con respuesta a la UE...

Congreso peruano aprueba el ingreso de militares estadounidenses

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign