La Unión Africana se pronuncia sobre la intentona golpista en Benín

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yousouf, ha condenado “de manera firme e inequívoca” el intento de golpe de Estado militar ocurrido este domingo en Benín (África Occidental).

Yousouf subrayó que cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye “una grave violación” de los principios y los valores fundamentales de la Unión Africana.

Esta jornada, un sector de militares encabezado por teniente coronel Tigri Pascal intentó llevar a cabo un golpe de Estado y anunció la destitución del presidente beninés Patrice Talon. Sin embargo, poco después se reportó que la intentona golpista fue frustrada con unidades leales del Ejército.