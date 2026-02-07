Virus letal incurable deja una víctima mortal en un nuevo país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que una mujer de entre 40 y 50 años falleció en Bangladés tras contraer el virus Nipah, un patógeno sin vacuna ni tratamiento específico y con alta tasa de letalidad.

La paciente, residente en el distrito de Naogaon, comenzó con fiebre y síntomas neurológicos el 21 de enero y fue hospitalizada el día 28, cuando se le tomaron muestras de sangre y exudado faríngeo. La infección por Nipah fue confirmada en laboratorio al día siguiente. Según la OMS, la mujer no tenía antecedentes de viaje reciente, pero sí había consumido savia de palma datilera cruda, una vía de contagio conocida en la región.

El anuncio llega pocos días después de que se confirmaran dos casos en el estado indio de Bengala Occidental, lo que ha llevado a varios países de Asia a reforzar los controles sanitarios en aeropuertos. Pese a ello, la OMS considera que el riesgo de propagación internacional sigue siendo bajo y no recomienda, por ahora, restricciones de viaje o comercio.

En su evaluación, el organismo califica el riesgo para la salud pública por el virus Nipah como “bajo” a nivel nacional, regional y global.

Un virus sin cura

El virus Nipah es transmitido principalmente por murciélagos frugívoros, contacto con alimentos contaminados o, con menor frecuencia, a través del contacto cercano con individuos infectados. Es considerado por la OMS como un patógeno de alta prioridad debido a su elevada letalidad y capacidad de causar brotes graves.

Desde 1998 se han documentado brotes de Nipah en Bangladés, la India, Malasia, Filipinas y Singapur. En la India, las infecciones han aparecido de manera recurrente desde el 2001, con brotes en Bengala Occidental entre los años 2001 y 2007, y en el estado de Kerala, donde se han reportado un total de 9 brotes de forma periódica desde el 2018.