Medios: Seis bombarderos estratégicos B-2 de EE.UU. se dirigen hacia Guam en medio de la esclada con Irán

En medio de la escalada bélica entre Irán e Israel e informes del posible involucramiento de Washington en el conflicto, seis bombarderos estratégicos B-2 de EE.UU. con capacidad furtiva se dirigen hacia la isla estadounidense de Guam en el océano Pacífico, reporta Fox News.

Previamente, portales especializados en temas de defensa informaron que varios B-2 partieron de la base aérea Whiteman en el estado de Misuri acompañados de reabastecimiento con ocho aviones cisterna KC-135 Stratotanker. Inicialmente, se indicaba que los bombarderos podrían estar volando hacia la base de Diego García, situada en las islas Chagos, un archipiélago en el océano Índico.

Sin embargo, el portal The Aviationist señaló que su destino parece ser la base Andersen de la Fuerza Aérea, situada en la isla de Guam, en el Pacífico, y no Diego García. Según el medio, hasta ahora no está claro si el despliegue en Guam es simplemente un trampolín para un posterior despliegue en Diego García. “En teoría, los ataques podrían lanzarse directamente desde Guam, aunque como los aviones tendrían que sobrevolar otros países de camino a Irán, existe una mayor posibilidad de que la seguridad operativa se vea comprometida”, reza el artículo.

Los bombarderos B-2 están diseñados para misiones de ataque de largo alcance, específicamente para penetrar objetivos fuertemente defendidos, con sistemas avanzados de defensa aérea, como instalaciones subterráneas. Además, son capaces de portar armas convencionales y nuclear, con la capacidad para volar aproximadamente 6.000 millas náuticas sin necesidad de repostar.

Estos aviones pueden atravesar densas defensas aéreas enemigas y realizar ataques antibúnker con la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator o MOP (Penetrador de Munición Masiva), una bomba guiada de precisión con un peso de 13.600 kg, apodada también ‘padre de todas las bombas’.

El bombardero puede transportar dos de estas municiones a la vez, lo que le permite atacar estructuras fortificadas en una sola salida.

El Departamento de Defensa no ha confirmado oficialmente el destino ni el objetivo, la escala y la coordinación del vuelo sugieren un despliegue planificado previamente.

En los últimos días, han aparecido varios informes en medios sobre la posibilidad de que EE.UU. se involucre directamente en el conflicto entre Israel e Irán que empezó la madrugada del 13 de junio, cuando el país hebreo lanzó un ataque no provocado contra la nación persa. Desde entonces, Teherán y Tel Aviv han estado intercambiando bombardeos.

En particular, se plantea la cuestión de que Washington podría atacar la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Fordo, recurriendo al uso de la mayor arma antibúnker del arsenal estadounidense, la GBU-57.