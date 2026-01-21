“Ni siquiera es una nación y su gente tiene un bajo IQ”: Duras declaraciones de Trump sobre este país

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó duras críticas hacia Somalia, señalando que, a pesar de los bajos índices de criminalidad en EE.UU., se está lidiando con más de 19.000 millones de dólares en fraude y acusó a “bandidos somalíes” de haber robado esa cantidad.

“¿Cómo es posible que vengan a Minesota y roben todo ese dinero?”, cuestionó, durante su intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos, y sugirió que las percepciones sobre la inteligencia de estas personas son erróneas.

“¿Puedes creerlo? Somalia, resultaron tener un coeficiente intelectual más alto de lo que pensábamos. Siempre digo que son personas con un coeficiente intelectual bajo. ¿Cómo van a Minesota y roban todo ese dinero?”, afirmó.

El mandatario destacó que la situación en Minesota es un recordatorio de que Occidente no puede permitir la importación masiva de culturas extranjeras que no han podido construir sociedades exitosas. En este sentido, subrayó que Somalia es un “Estado fallido” que “no tiene gobierno, no tiene policía, no tiene ejército, no tiene nada”.

“No es una nación. No tiene Gobierno, no tiene Policía, no tiene Ejército, no tiene nada” https://t.co/UGKNxeLVnF Trump arremete contra Somalia. pic.twitter.com/tn0dfJz55E — RT en Español (@ActualidadRT) January 21, 2026

“No es ni siquiera un país”

Anteriormente, Trump ya se había referido a Somalia de manera despectiva, afirmando que no considera que la nación ubicada en el este del continente africano sea un “país”.

“Somalia no es ni siquiera un país. No tienen nada que parezca a un país”, expresó el mandatario estadounidense este martes. “Y si es un país, es considerado casi el peor del mundo”, insistió Trump.

Sus declaraciones se producen en medio de una línea cada vez más dura de la Casa Blanca hacia los refugiados e inmigrantes somalíes en EE.UU., tras escándalos de supuesto fraude en centros de cuidado infantil en Minesota y nuevas trabas para la llegada y permanencia de ciudadanos de ese país.