Reaparece en una ciudad española Rebeca García, mejor conocida como la acosadora de mujeres en Caracas

Los hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez, ciudadanos venezolanos requeridos por la Justicia del país suramericano, estarían acosando a menores de edad en el barrio de Somorrostro del municipio español de San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid.

En mayo 2024, tras numerosas denuncias en redes sociales, la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra ambos por acoso y difusión de pornografía infantil. Ese mismo mes, fueron detenidos por la Policía española en el municipio madrileño de Alcobendas. Tras pasar un tiempo en prisión provisional, fueron liberados mientras se tramita su extradición a la nación caribeña.

La policía española ha detenido a Rebeca García y a su hermano, Francisco García por “una Orden Internacional de Detención por Venezuela”. Se les buscaba por delitos relacionados con la pornogragía infantil y acoso entre otros. pic.twitter.com/P5mZlysipE — Juan Diego Quesada (@jdquesada) May 14, 2024

Para advertir de la presencia de Rebeca, de 35 años, y de Francisco, de 30 años, en Somorrostro, los vecinos colocaron carteles en los portales del barrio, denunciando que “se dedican a acosar y sacar foto a los niños para luego subirlas a las redes sociales plagadas de fotos con sustancias ilegales y símbolos de pedofilia”. En la advertencia, instaban a tener “mucho cuidado”, vigilar a los niños y a denunciar “de inmediato a la Policía si los ven acercándose a ellos”.

Rebeca García y su hermano Francisco actualmente en Madrid haciendo lo mismo pic.twitter.com/1WMUDvKj92 — babushka girl (@crisdelarue_) January 12, 2026



La Alcaldía de San Fernando de Henares comunicó la semana pasada que las denuncias sobre “la presencia de dos presuntos pedófilos” en la localidad “se han puesto en conocimiento de la Policía para que se investiguen”.

Ambos sujetos están señalados por la Fiscalía venezolana por perseguir, acosar, hostigar a sus víctimas desde al menos 2017 a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas. En algunos casos, presuntamente, llegaron a acceder al interior de sus domicilios y lugares de trabajo, amenazándolas de muerte. Además, ambos son sospechosos de divulgar fotos de connotación sexual con menores de edad en múltiples cuentas en redes sociales que tienen a su nombre.

Según el ente investigador y acusador, los dos hermanos estuvieron internados en una clínica psiquiátrica en la capital venezolana y diagnosticados con “trastorno límite de personalidad, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y psicopatía aguda”.

#7May | A través de las redes sociales, se divulgaron denuncias sobre una mujer identificada como Rebeca García que comete actos de acoso sexual contra otras mujeres en Caracas.@ADeTrindade explicó que, desde 2020, García la ha acosado a través de llamadas telefónicas, correos… pic.twitter.com/GK1IECgb3v — El Diario (@eldiario) May 7, 2024



En redes sociales, se encuentran numerosos testimonios de mujeres venezolanas que fueron víctimas de acoso por parte de Rebeca García, con pantallazos de mensajes y fotos y videos aterradoras. Una de las víctimas aseguró que incluso le llegó a dedicar un libro de más de 700 páginas donde describe el acoso que, supuestamente, realizó.