Reaparece en una ciudad española Rebeca García, mejor conocida como la acosadora de mujeres en Caracas

Los hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez, requeridos por la Justicia venezolana, estarían acosando a menores de edad en un municipio de la Comunidad de Madrid.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez.

Los hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez, ciudadanos venezolanos requeridos por la Justicia del país suramericano, estarían acosando a menores de edad en el barrio de Somorrostro del municipio español de San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid.

En mayo 2024, tras numerosas denuncias en redes sociales, la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra ambos por acoso y difusión de pornografía infantil. Ese mismo mes, fueron detenidos por la Policía española en el municipio madrileño de Alcobendas. Tras pasar un tiempo en prisión provisional, fueron liberados mientras se tramita su extradición a la nación caribeña.

Para advertir de la presencia de Rebeca, de 35 años, y de Francisco, de 30 años, en Somorrostro, los vecinos colocaron carteles en los portales del barrio, denunciando que “se dedican a acosar y sacar foto a los niños para luego subirlas a las redes sociales plagadas de fotos con sustancias ilegales y símbolos de pedofilia”. En la advertencia, instaban a tener “mucho cuidado”, vigilar a los niños y a denunciar “de inmediato a la Policía si los ven acercándose a ellos”.


La Alcaldía de San Fernando de Henares comunicó la semana pasada que las denuncias sobre “la presencia de dos presuntos pedófilos” en la localidad “se han puesto en conocimiento de la Policía para que se investiguen”.

Ambos sujetos están señalados por la Fiscalía venezolana por perseguir, acosar, hostigar a sus víctimas desde al menos 2017 a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas. En algunos casos, presuntamente, llegaron a acceder al interior de sus domicilios y lugares de trabajo, amenazándolas de muerte. Además, ambos son sospechosos de divulgar fotos de connotación sexual con menores de edad en múltiples cuentas en redes sociales que tienen a su nombre.

Según el ente investigador y acusador, los dos hermanos estuvieron internados en una clínica psiquiátrica en la capital venezolana y diagnosticados con “trastorno límite de personalidad, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y psicopatía aguda”.


En redes sociales, se encuentran numerosos testimonios de mujeres venezolanas que fueron víctimas de acoso por parte de Rebeca García, con pantallazos de mensajes y fotos y videos aterradoras. Una de las víctimas aseguró que incluso le llegó a dedicar un libro de más de 700 páginas donde describe el acoso que, supuestamente, realizó.

