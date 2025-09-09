INICIO MundoReportan la muerte de varios miembros de la cúpula de Hamás en el ataque israelí en Doha
Mundo

Reportan la muerte de varios miembros de la cúpula de Hamás en el ataque israelí en Doha

Fuentes de Al Hadath informaron que fueron abatidos cuatro líderes del movimiento militarizado.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto miembros militares de Hamás.

Varios miembros de la cúpula de Hamás han muerto a consecuencia del ataque lanzado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la capital catarí, Doha, reporta Al Hadath.

Según fuentes del medio, entre los líderes abatidos figuran Khalil al Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshaal y Nizar Awadallah.

Una fuente declaró a Al Jazeera que la delegación negociadora de Hamás fue atacada durante una reunión en la capital catarí, donde se discutía la propuesta del cese al fuego en la Franja de Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El líder de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya, ha sido eliminado en el ataque.

Catar condenó “enérgicamente” la agresión y acusó a Tel Aviv de violar “todas las leyes y normas internacionales”. El portavoz de la Cancillería del país árabe, Majed Al-Ansari, calificó de “cobarde” y “criminal” el ataque que —denunció— constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes”.

Se confirma la muerte del presidente de la Oficina Política de Hamás, Khaled Mashal.

Doha “no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, enfatizó el vocero, agregando que se ha abierto una investigación “al más alto nivel”.

La sede de la delegación de Hamás fue atacada en Doha, Catar.

La sede de la delegación de Hamás fue atacada en Doha, Catar.

También te puede interesar

El video del momento que una “mafia” secuestra...

“Hemos tenido una clara derrota y hay que...

La dura advertencia de Fernández de Kirchner a...

Núñez Feijóo quiere a Sánchez afuera del Gobierno...

Brutal asesinato frente a cámaras en EE.UU.: acuchilla...

Trump lanza una “última advertencia” a Hamás

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign