Reportan la muerte de varios miembros de la cúpula de Hamás en el ataque israelí en Doha

Varios miembros de la cúpula de Hamás han muerto a consecuencia del ataque lanzado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la capital catarí, Doha, reporta Al Hadath.

Según fuentes del medio, entre los líderes abatidos figuran Khalil al Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshaal y Nizar Awadallah.

Una fuente declaró a Al Jazeera que la delegación negociadora de Hamás fue atacada durante una reunión en la capital catarí, donde se discutía la propuesta del cese al fuego en la Franja de Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Catar condenó “enérgicamente” la agresión y acusó a Tel Aviv de violar “todas las leyes y normas internacionales”. El portavoz de la Cancillería del país árabe, Majed Al-Ansari, calificó de “cobarde” y “criminal” el ataque que —denunció— constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes”.

Doha “no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, enfatizó el vocero, agregando que se ha abierto una investigación “al más alto nivel”.