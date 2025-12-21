BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoSale a luz la foto de un expresidente colombiano en los archivos de Epstein y Petro reacciona
Mundo

Sale a luz la foto de un expresidente colombiano en los archivos de Epstein y Petro reacciona

La fotografía muestra a Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice de Epstein, junto al exmandatario con el uniforme de la Fuerza Aérea de Colombia.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

U.S. Department of Justice / AP

La aparición de una imagen del expresidente de Colombia Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein, en la nueva tanda de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso, provocó el sábado un nuevo enfrentamiento del exmandatario con el presidente Gustavo Petro.

La fotografía muestra a ambos abrazados y vestidos con uniformes de vuelo de la Fuerza Aérea de Colombia.

“¿Cómo se le ocurre a este ilustre de derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta?”, preguntó Petro con indignación en su cuenta de X.

Cabe recordar que el nombre de Pastrana ya había surgido en la investigación. En agosto pasado, Ghislaine Maxwell mencionó al exmandatario colombiano en una declaración ante el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche. En dichas declaraciones, Maxwell afirmó que había coincidido en viajes con el expresidente. “Fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, declaró.

También te puede interesar

VIDEO Brusco aterrizaje de un avión en medio...

Sale a la luz un perturbador mural de...

Japón instala potente sistema de armas láser de...

WSJ: Explosión de un cohete de SpaceX puso...

Hospitalizan a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

Se reporta gran auge de personas que ahora...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign