Sale a luz la foto de un expresidente colombiano en los archivos de Epstein y Petro reacciona

La aparición de una imagen del expresidente de Colombia Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein, en la nueva tanda de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso, provocó el sábado un nuevo enfrentamiento del exmandatario con el presidente Gustavo Petro.

La fotografía muestra a ambos abrazados y vestidos con uniformes de vuelo de la Fuerza Aérea de Colombia.

“¿Cómo se le ocurre a este ilustre de derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta?”, preguntó Petro con indignación en su cuenta de X.

Cabe recordar que el nombre de Pastrana ya había surgido en la investigación. En agosto pasado, Ghislaine Maxwell mencionó al exmandatario colombiano en una declaración ante el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche. En dichas declaraciones, Maxwell afirmó que había coincidido en viajes con el expresidente. “Fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, declaró.