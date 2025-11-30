Trabajó hasta la muerte: tragedia aviva el debate sobre el exceso laboral en este país asiático

Corea del Sur enfrenta un creciente debate sobre el exceso de trabajo después de la muerte de un empleado de 26 años de la cadena London Bagel Museum en la ciudad de Incheon. El joven fue hallado sin vida en el dormitorio del personal un día después de terminar un turno nocturno, informa The Korea Times.

La familia del joven afirma que trabajaba cerca de 80 horas semanales, a menudo sin comer y durmiendo apenas unas horas, mientras que la empresa lo niega rotundamente y asegura que sus horarios fijos hacen “improbable” cualquier exceso laboral prolongado. El caso ha conmocionado al país y reabierto la discusión sobre la necesidad de controlar de manera estricta las horas de trabajo reales.

Sin sistema de registro

El Ministerio de Trabajo inició una inspección formal en la sucursal de Incheon, mientras el ministro de este departamento, Kim Young-hoon, defendió la necesidad de implementar sin demora un sistema obligatorio de registro horario.

“No tiene sentido que un país con capacidades avanzadas de tecnologías de información todavía no pueda exigir el registro de las horas de trabajo”, declaró, añadiendo que en este caso específico fue posible rastrear los movimientos de los empleados de la empresa, que trabajan cerca de 80 horas.

Cabe destacar que, actualmente, la ley no obliga a las empresas coreanas a registrar las horas exactas de entrada y salida, pese a que los trabajadores y activistas llevan años pidiendo esta medida.

La cadena de cafeterías London Bagel Museum, por su parte, aseguró que ya utiliza un sistema digital de gestión de turnos, aunque reconoció limitaciones en su supervisión y anunció que acelerará la adopción de un método más avanzado capaz de sincronizar datos en tiempo real y evitar omisiones en el control horario.