Trump: “Tenemos grandes patriotas estadounidenses comprando TikTok”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que “grandes patriotas estadounidenses” están encargándose de la compra de TikTok.
“Tenemos grandes patriotas estadounidenses que lo están comprando, gente muy, muy importante, gente que ama a nuestro país”, declaró el mandatario a los reporteros la noche de este sábado, afirmando que se trata de personas “muy inteligentes tecnológicamente” que no permitirán que suceda “nada malo” con la red social.
La jornada anterior, Trump proporcionó detalles de un futuro acuerdo con China para permitir que la popular plataforma de videos cortos siga operando en el país norteamericano. Según dijo, el acuerdo incluye un control “muy estricto” sobre el algoritmo por parte de EE.UU. y la posesión de la mayoría de asientos en la junta que supervise las operaciones en territorio estadounidense.
Las negociaciones entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok en EE.UU. se desarrollaron en Madrid este mes. Aunque ambas partes calificaron las conversaciones como productivas, aún no se ha anunciado un acuerdo oficial.
- En 2024, el entonces mandatario Joe Biden firmó una ley que obligaba a vender TikTok o enfrentar su bloqueo inmediato en el país. Sin embargo, tras asumir el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que pospuso la prohibición de la popular aplicación. Posteriormente, extendió el plazo en dos ocasiones: primero de abril a junio, y después hasta el 17 de septiembre. No está claro si Trump planea prorrogar el plazo nuevamente.
- En abril, EE.UU. empezó a buscar posibles compradores para el servicio e inició conversaciones con China, las cuales se suspendieron después de que Pekín se negara a aceptar un acuerdo tras el anuncio de Trump de imponer fuertes aranceles a productos chinos.
- A pesar de las reiteradas amenazas de prohibir la plataforma, la Casa Blanca lanzó a finales de agosto su propia cuenta oficial en TikTok. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseveró entonces que “la Administración Trump se compromete a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha logrado para el pueblo estadounidense al mayor número posible de audiencias y plataformas”.