Trump: “Tenemos grandes patriotas estadounidenses comprando TikTok”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que “grandes patriotas estadounidenses” están encargándose de la compra de TikTok.

“Tenemos grandes patriotas estadounidenses que lo están comprando, gente muy, muy importante, gente que ama a nuestro país”, declaró el mandatario a los reporteros la noche de este sábado, afirmando que se trata de personas “muy inteligentes tecnológicamente” que no permitirán que suceda “nada malo” con la red social.

La jornada anterior, Trump proporcionó detalles de un futuro acuerdo con China para permitir que la popular plataforma de videos cortos siga operando en el país norteamericano. Según dijo, el acuerdo incluye un control “muy estricto” sobre el algoritmo por parte de EE.UU. y la posesión de la mayoría de asientos en la junta que supervise las operaciones en territorio estadounidense.

Las negociaciones entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok en EE.UU. se desarrollaron en Madrid este mes. Aunque ambas partes calificaron las conversaciones como productivas, aún no se ha anunciado un acuerdo oficial.