Una mujer ahoga a su hijo en un extraño ritual tras sufrir un “delirio espiritual”

Una mujer de la comunidad amish fue acusada de asesinar a su hijo de 4 años e intentar ahogar a sus otros tres niños al estrellar un carrito de golf en un lago del estado de Ohio (EE.UU.). Alegó que Dios le había pedido que “se dejara tragar por un pez para demostrar que era digna”, reporta la revista People citando a las autoridades.

Ruth Miller, de 40 años, viajó junto a su familia al lago Atwood el 23 de agosto, donde realizaron una serie de rituales alrededor de la medianoche que, según la acusada, Dios le había encomendado. Tras concluirlos, su marido manifestó su decepción y decidió regresar al lugar para demostrar su fe. Según los reportes, el hombre intentó nadar hasta un banco de arena, pero se ahogó en el proceso.

Al percatarse de que su esposo no regresaba, la mujer llevó a su hijo de 4 años temprano en la mañana y lo arrojó al agua, explicando a los agentes que lo dejó morir para “entregárselo a Dios”. Posteriormente, volvió por sus otros tres hijos adolescentes y les pidió realizar ciertas tareas para demostrar su valía.

“Delirio espiritual”

En ese momento, testigos vieron cómo Miller colocaba a los menores en un carrito de golf y se estrellaba a toda velocidad contra un muro de piedra antes de precipitarse al lago. Los adolescentes lograron ponerse a salvo, pero la mujer se negó a recibir ayuda. Al llegar los agentes, intentó huir y esconderse en unos arbustos antes de ser localizada y llevada a un hospital psiquiátrico. Las autoridades indicaron que probablemente sufría un “delirio espiritual”.

Tras una búsqueda de 24 horas, se localizaron los cuerpos del esposo y del niño en el fondo del lago. Tras ser dada de alta, Miller fue encarcelada y acusada de dos cargos de asesinato agravado, dos de violencia doméstica, entre otros delitos.