Una mujer pierde sus cuatro extremidades tras ser lamida por un perro

Una mujer en Reino Unido perdió las cuatro extremidades tras desarrollar una grave sepsis que, según los médicos, pudo haberse originado cuando su perro le lamió un rasguño, según informa The Telegraph.

Manjit Sangha, de 52 años, comenzó a sentirse mal un domingo de julio y al día siguiente fue hallada inconsciente, con los labios azules y dificultades para respirar. Su esposo relató que el deterioro fue vertiginoso: en cuestión de horas pasó de estar en casa jugando con el perro a quedar en coma.

Tras llevarla al Hospital New Cross de la ciudad de Wolverhampton, la infección avanzó de tal forma que los cirujanos tuvieron que amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla y ambas manos, además de extirparle el bazo. También enfrentó neumonía y cálculos biliares, lo que complicó aún más su recuperación y prolongó su estancia hospitalaria.

Sangha pasó 32 semanas hospitalizada y sufrió múltiples complicaciones que derivaron en la amputación cuádruple, y durante su ingreso en cuidados intensivos, su corazón se detuvo seis veces.

“Le puede pasar a cualquiera”

La sepsis es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona de forma desproporcionada ante una infección y comienza a dañar tejidos y órganos. De acuerdo con el UK Sepsis Trust, cada año se registran alrededor de 50.000 muertes relacionadas con esta condición en el Reino Unido.

Ahora, Sangha recauda fondos para adquirir prótesis avanzadas y busca generar conciencia sobre los peligros de la sepsis. “Es algo muy serio y no debe tomarse a la ligera”, afirmó, al describir la dureza de perder las extremidades, y advirtió que casos como el suyo “le pueden pasar a cualquiera”.