Xi Jinping se pronuncia sobre el futuro de Taiwán: “La reunificación de la patria es imparable”

El presidente de China, Xi Jinping, subrayó la vigencia del principio de “un país, dos sistemas” para Hong Kong y Macao y afirmó que la reunificación de la patria constituye “una tendencia histórica imparable”.

En su discurso con motivo del Año Nuevo, Xi recordó su presencia en la ceremonia de apertura de los Juegos Nacionales de China y calificó de “alentadora” la imagen de Guangdong, Hong Kong y Macao “unidos en un mismo empeño”. De acuerdo con el mandatario, es necesario seguir aplicando con firmeza el esquema de “un país, dos sistemas”, apoyar una mejor integración de Hong Kong y Macao en el conjunto del desarrollo nacional y garantizar su prosperidad y estabilidad a largo plazo.

Haciendo alusión a Taiwán, el dirigente señaló que “los compatriotas de ambos lados del estrecho [de Taiwán] están unidos por lazos de sangre”. “La tendencia histórica hacia la reunificación de la patria es imparable”, manifestó Xi.

El lunes por la mañana, comenzaron ejercicios con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de Taiwán, en los que participan las fuerzas terrestres, aéreas, navales y de misiles de China. El portavoz militar Shi Yi dijo que los ejercicios eran “una severa advertencia para las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán y abogan por la injerencia externa”, así como “una medida legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

Ante las declaraciones separatistas de los líderes de Taiwán, desde Pekín remarcan que la región “nunca ha sido un país, ni jamás lo será”, ya que “Taiwán es una parte inalienable del territorio de China”.