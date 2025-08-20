Más de 16 mil personas con Covid-19 en Nicaragua reporta el Minsa

La buena noticia es que ninguno de los enfermos ha fallecido debido a esta peligrosa enfermedad, detalla la institución

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) informaron ayer martes que en la semana que comprende del 12 al 19 de agosto se atendieron y dado seguimiento a 73 pacientes con Covid-19 confirmado.

De la misma manera se confirma hay 55 enfermos de los que estaban en seguimiento han cumplido con el período establecido.

De acuerdo con el último boletín, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, se atendieron a 16 mil 619 personas.

Detalla la autoridad que las personas que han estado en seguimiento con frecuencia han tenido padecimientos asociados como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.

Se reitera que no se presentaron fallecidos atribuibles al Covid-19. “Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 16,301 pacientes”, indica la fuente.

