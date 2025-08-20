20 agosto, 2025
LA JORNADA

Un brazo robótico pierde el control y por poco decapita a un hombre

Redaccion Central

El equipo médico a cargo del caso logró reunir la columna vertebral y el cráneo del paciente en una compleja cirugía.

Foto tomada del Shanghai Changzheng Hospital

Esta semana se dio a conocer un nuevo caso de salvación médica extraordinaria, en el que un equipo médico en China logró reunir la columna vertebral y el cráneo de un hombre que había sido casi decapitado por un brazo robótico, informa SCMP.

El hombre resultó golpeado por el aparato a finales de mayo, en un accidente que le provocó un desplazamiento de la columna vertebral y la cabeza, además de un ataque cardíaco y parálisis instantánea.

“Sus heridas eran demasiado graves; incluso completar controles básicos representaba un riesgo significativo para su vida. El más mínimo movimiento podría hacer que su presión arterial bajara, dificultando el mantenimiento de signos vitales estables”, declaró Chen Huajiang, director del departamento de cirugía de columna cervical del hospital Changzheng de Shanghái y responsable de la operación.

El equipo de cirujanos atendiendo a la víctima.

“Revisamos mucha literatura en el país y en el extranjero, pero nunca nos habíamos encontrado con un caso de separación de vértebras cervicales tan grave, y mucho menos uno que sobreviviera después del tratamiento”, agregó.

A pesar de los riesgos implicados en una cirugía sin precedentes, el equipo médico preparó un plan integral de intervención médica contemplando la posibilidad de un sangrado masivo incontrolable, colapso circulatorio y perfusión cerebral. Pese a todas las dificultades, la operación se llevó a cabo con éxito en un lapso de tres horas.

Shanghai Changzheng Hospital.

Tras el complejo procedimiento, el paciente logró recuperar la conciencia y sus signos vitales se estabilizaron de forma gradual. De acuerdo a los informes, el hombre ahora puede sentarse e incluso es capaz de mover brazos y hombros si es asistido.

