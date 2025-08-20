20 agosto, 2025
VIRAL

Declaración de Alpescas: En el 73° aniversario de la Declaración de Santiago y la creación de la CPPS

Starcasino recibe a Play’n Go en Países Bajos

Katy Perry sufre una aparente descarga eléctrica en pleno concierto (VIDEO)

VIDEO Vehículo blindado trofeo con banderas de Rusia y EEUU recorre campo de batalla en Ucrania

Resuelven el misterio del primer robo bancario de Islandia medio siglo después de la manera más inusual

¡El Hot Weekend de La Curacao regresa más caliente que nunca!

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Álvaro Uribe se pronuncia tras fallo que ordena su liberación inmediata

Redaccion Central
Expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien este martes fue beneficiado con una medida judicial que ordena su liberación inmediata, se pronunció en redes sociales para expresar agradecimiento por el dictamen.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió el exmandatario en su perfil de X.

Esta misma jornada, el Tribunal Superior de Bogotá dictó una tutela a favor de Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, hasta que un juzgado de segunda instancia dicte decisión firme sobre la condena que le fue impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

También leer: Ordenan libertad inmediata de Álvaro Uribe hasta que sea definida su sentencia

Artículos Relacionados

En el Caribe: lo que se sabe sobre los destructores de EE.UU. cerca de Venezuela

Redaccion Central

Se descarrila el Tren Maya en México (FOTOS, VIDEOS)

Redaccion Central

Ordenan libertad inmediata de Álvaro Uribe hasta que sea definida su sentencia

Redaccion Central

VIDEO Llamaradas en el motor de un avión provocan pánico a 11.000 metros de altura

Redaccion Central

Venezuela desplegará 4,5 millones de milicianos en respuesta a EE.UU.

Redaccion Central

Trump: La posibilidad de una solución del conflicto en Ucrania se aclarará en una o dos semanas

Redaccion Central