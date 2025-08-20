Álvaro Uribe se pronuncia tras fallo que ordena su liberación inmediata

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien este martes fue beneficiado con una medida judicial que ordena su liberación inmediata, se pronunció en redes sociales para expresar agradecimiento por el dictamen.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió el exmandatario en su perfil de X.

Esta misma jornada, el Tribunal Superior de Bogotá dictó una tutela a favor de Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, hasta que un juzgado de segunda instancia dicte decisión firme sobre la condena que le fue impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

