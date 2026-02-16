BOLETIN DE NOTICIAS
Desaparecen sin dejar rastros los pasajeros y conductor de un autobus en México

Todo esta intacto en el interior de la unidad, faltan las personas

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Este es el bus que fue descubierto.

Se ha informado que en Ciudad Valles, del estado mexicano San Luis Potosí, se encontró un autobús de la línea Vencedor abandonado en la carretera Valles–El Mante, sin ninguna persona, con el motor encendido y con las pertenencias de los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad estaba con el motor encendido y en su interior se encontraban las pertenencias de los pasajeros, lo que activó las alarmas sobre una posible desaparición de quienes viajaban a bordo, en donde se incluye al chofer.

Por el momento, no se ha confirmado de manera oficial el paradero de los pasajeros ni las razones del abandono del autobús, pero el descubrimiento ha generado temor por la posibilidad de una privación ilegal de la libertad, a como ha estado ocurriendo en varias partes de México.

Las Autoridades locales ya estarían investigando el caso mientras crece la incertidumbre entre familiares y habitantes de la zona.

