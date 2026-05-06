EE.UU. dispara contra un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán

Las fuerzas estadounidenses que operan en el golfo de Omán dispararon el miércoles contra un petrolero vacío con bandera iraní que intentaba dirigirse hacia un puerto iraní y lo inutilizaron, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) en su cuenta de X.

Las fuerzas del CENTCOM observaron al M/T Hasna mientras transitaba por aguas internacionales, emitieron múltiples advertencias e informaron al buque que estaba violando el bloqueo de Estados Unidos, detalló el organismo.

“Después de que la tripulación del Hasna no cumpliera con las reiteradas advertencias, las fuerzas estadounidenses inutilizaron el timón del petrolero disparando varios proyectiles desde el cañón de 20 mm de un F/A-18 Super Hornet de la Armada de EE.UU., lanzado desde el USS Abraham Lincoln (CVN 72). El Hasna ya no se dirige hacia Irán”, reza el comunicado.

“El bloqueo estadounidense contra los barcos que intentan entrar o salir de puertos iraníes sigue plenamente en vigor. Las fuerzas del CENTCOM continúan actuando de manera deliberada y profesional para garantizar su cumplimiento”, resumió el ente.

El 13 de abril, Washington impuso un bloqueo naval en el golfo de Omán contra los puertos iraníes, y lo amplió tres días después a los buques iraníes en alta mar que trasportaran mercancías de posible utilidad en el conflicto. La medida tiene como objetivo presionar a Teherán para un acuerdo de paz, según explicó el presidente de EE.UU., Donald Trump.