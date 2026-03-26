“Si intentan destruir Israel, Uganda irá a la guerra”: advierte poderoso general africano

KAMPALA.- El general Muhoozi Kainerugaba, comandante de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, declaró este miércoles que su país estaría dispuesto a intervenir en el conflicto de Oriente Medio para apoyar a Israel en caso de que se intente “destruir” al país hebreo.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, el alto mando militar ugandés instó a poner fin inmediato a la guerra en la región. “El mundo está cansado de esto. Pero cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!”, escribió.

Kainerugaba, quien es hijo del presidente Yoweri Kaguta Museveni, enfatizó además su posición argumentando motivos religiosos: “Estamos con Israel porque somos cristianos”.

El mes pasado, el general ya había manifestado su cercanía con Israel al anunciar que Uganda erigiría una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, fallecido durante la Operación Entebbe de 1976, cuando fuerzas especiales israelíes rescataron a pasajeros de un avión de Air France secuestrado en territorio ugandés.

Por otro lado, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr un cese al fuego en Oriente Medio. Recientemente, Washington presentó un plan de 15 puntos con el objetivo de poner fin al conflicto y ha impulsado negociaciones con Irán.

El presidente Donald Trump ha señalado que Irán “tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, aunque Teherán ha rechazado esa versión y ha advertido que está dispuesto a darle “una lección” a Estados Unidos que lo disuada de futuros ataques.

Este miércoles, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó la propuesta estadounidense como una “admisión de derrota”. “El hecho de que ahora hablen de negociaciones es una admisión de su derrota, ya que antes exigían una rendición incondicional”, afirmó.