Delafinca Specialty Coffee llevará el sabor de Nicaragua a los Global Coffee Awards

Por primera vez en la historia, Nicaragua estará representada en los Global Coffee Awards (GCA), uno de los certámenes más prestigiosos de la industria cafetalera mundial. La representación estará a cargo de Delafinca Specialty Coffee, que competirá con cuatro de sus variedades de café más destacadas: Caturra, Catuaí Amarillo, Geisha y Maragogipe.

El evento se celebrará el 1 de octubre en Houston, Estados Unidos, en el marco del Día Internacional del Café, y reunirá a los mejores productores y tostadores de café del mundo.

Este 2025, la invitación fue extendida únicamente a 10 tostadores en el mundo, entre los cuales se encuentra Delafinca Specialty Coffee. La participación será en la categoría Origin, que celebra a los tostadores de países productores que promueven la transparencia, el compromiso social y un modelo directo de finca a taza.

Una oportunidad histórica para Nicaragua

“Para nosotros es un honor inmenso llevar el nombre de Nicaragua a un escenario de talla mundial como los Global Coffee Awards. Cada grano que presentamos lleva el esfuerzo de nuestros colaboradores, el legado de generaciones y la esencia de nuestra tierra. Este reconocimiento no es solo para Delafinca, es para toda Nicaragua”, expresó Heberto Rivas, cofundador de Delafinca Specialty Coffee.

A diferencia de otros campeonatos, los Global Coffee Awards está enfocado en reconocer la calidad del café desde la producción de los granos hasta el tueste y preparaciones, en este caso Delafinca Specialty Coffee estará participando en tres categorías de tueste: Café filtrado, Espresso y Flat White.

Delafinca nuevamente ante el mundo

Los cafés serán evaluados a ciegas por un panel de expertos internacionales, y los ganadores clasificarán a la gran final mundial que se celebrará en el Producer Roaster Forum en El Salvador, en marzo de 2026, la cual premiará al mejor tostador del mundo en tres categorías: Oro, plata y bronce.

“Creemos firmemente en el potencial del café nicaragüense, ya demostramos nuestra calidad y excelencia entrando el Ranking de las 100 Mejores de las Cafeterías del Mundo, en el puesto 41 y ahora una vez más fuimos incluidos en el selecto grupo de los 10 mejores tostadores del mundo invitados a participar en esta gala”, añadió Rivas.

Delafinca Specialty Coffee es una marca nicaragüense que combina tradición e innovación en el mundo del café. Con una trayectoria marcada por el compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el bienestar de sus colaboradores, la marca ha logrado posicionarse entre las 100 mejores cafeterías del mundo, llevando con orgullo el sello de Nicaragua a nivel internacional.