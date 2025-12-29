Pekín se pronuncia sobre demolición de un monumento chino en Panamá

China manifestó enérgicamente su malestar por la demolición del monumento al 150.° aniversario de la llegada de los chinos a Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, ejecutada por la Alcaldía del municipio de Arraiján.

Ante ello, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, instó a las autoridades de la nación centroamericana a investigar a fondo el asunto, así como a corregir con celeridad las acciones erróneas del gobierno local, que se encargó de la demolición, recoge Xinhua.

