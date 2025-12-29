BOLETIN DE NOTICIAS
Pekín se pronuncia sobre demolición de un monumento chino en Panamá

La demolición fue ejecutada por la Alcaldía del municipio panameño de Arraiján en horas de la noche del sábado

Por Redaccion Central
En la foto el monumento antes de ser demolido.

China manifestó enérgicamente su malestar por la demolición del monumento al 150.° aniversario de la llegada de los chinos a Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, ejecutada por la Alcaldía del municipio de Arraiján.

Ante ello, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, instó a las autoridades de la nación centroamericana a investigar a fondo el asunto, así como a corregir con celeridad las acciones erróneas del gobierno local, que se encargó de la demolición, recoge Xinhua.

Ampliar: Alcaldía que destruye monumento chino en Panamá explica las razones

