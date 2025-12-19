Infinix presenta en Nicaragua el HOT 60 Pro+: el smartphone creado para una generación que no se detiene

Con una visión enfocada en empoderar a los usuarios jóvenes, Infinix anuncia oficialmente la llegada a Nicaragua del nuevo Infinix HOT 60 Pro+, un dispositivo diseñado para ofrecer potencia, estilo y accesibilidad a usuarios que demandan un smartphone capaz de seguir su ritmo diario sin interrupciones.

El HOT 60 Pro+ integra una pantalla curva AMOLED de 6.78” con resolución 1224 × 2720 px y una tasa de refresco de 144Hz, brindando colores vibrantes y una fluidez visual ideal para multitarea, entretenimiento y gaming. El dispositivo está impulsado por el procesador MediaTek Helio G200, acompañado de 8 GB de RAM y opciones de 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno, corriendo Android 15 con XOS 15.1 para un desempeño ágil y optimizado.

Además de su potencia interna, el HOT 60 Pro+ destaca por su diseño ultradelgado, moderno y aerodinámico, que refleja la evolución de Infinix en mercados como Nicaragua. Su cuerpo liviano y estilizado ofrece una sensación cómoda en la mano, mientras su perfil curvado facilita el agarre y la portabilidad para quienes se desplazan constantemente entre estudio, trabajo y entretenimiento.

El sistema de cámara del dispositivo incorpora un sensor principal de 50 MP, optimizado para capturar imágenes con mayor nitidez, precisión de color y mejor desempeño en situaciones de poca luz. Esta capacidad responde a las necesidades de usuarios que producen contenido, documentan su día a día o requieren fotografías confiables para proyectos personales y profesionales.

En cuanto a autonomía, el HOT 60 Pro+ integra una batería de 5160 mAh con carga rápida de 45 W, garantizando el rendimiento necesario para jornadas largas sin necesidad de recargas frecuentes. Esta característica es especialmente valorada en Nicaragua, donde los usuarios dependen de dispositivos que acompañen un estilo de vida móvil, activo y conectado.

Durante el evento de lanzamiento, Osel Zeas, Director de Marketing para Nicaragua de Infinix, destacó que el HOT 60 Pro+ simboliza una nueva etapa para la marca en el país:

“El Infinix HOT 60 Pro + es la prueba del compromiso de Infinix de ofrecer innovación relevante y accesible. Queremos que cada usuario pueda experimentar un nivel superior de desempeño sin tener que pagar precios elevados. Este lanzamiento en Nicaragua marca un paso importante en nuestra expansión y reafirma nuestra visión de democratizar la tecnología premium”, señaló Zeas.

El ejecutivo también subrayó que Nicaragua es un mercado estratégico para Infinix debido a su comunidad altamente digitalizada y en constante crecimiento. Este perfil se alinea perfectamente con la propuesta del HOT 60 Pro +, que combina velocidad, potencia y estilo para adaptarse a usuarios que buscan más de su smartphone.

Con este lanzamiento, Infinix refuerza su presencia en la industria móvil nicaragüense, impulsando un portafolio de dispositivos robustos, competitivos y alineados con las tendencias globales de diseño y rendimiento.

El Infinix HOT 60 Pro + estará disponible en puntos de venta seleccionados y distribuidores autorizados a partir del 16 de diciembre, en una variedad de colores y configuraciones diseñadas para ajustarse a diferentes tipos de usuario.

Infinix reafirma así su compromiso de acercar tecnología avanzada a mercados emergentes, priorizando la relación entre calidad, rendimiento y accesibilidad.